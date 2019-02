GOG: Pligtsejr - og klar til Europa

GOG måtte endnu engang slide for point, men reelt var sejren over bundholdet Lemvig-Thyborøn aldrig i fare. Fredag rejser truppen til Polen og første kamp i EHF Cuppens gruppespil.

Og så blev det igen en kamp, hvor GOG havde svært ved at komme op i tempo - blandt andet på grund af, at gæsterne var dygtige til at trække al tempo ud af kampen, når de havde bolden.

Men ligesom i Aalborg i lørdags blev det aldrig rigtig kønt. GOG'erne måtte slide for sine scoringer, og især i første halvleg brændte de gule simpelthen for mange chancer.

Med en sejr på 28-24 snuppede de gule de to point i et opgør, hvor der reelt intet alternativ var til sejr, hvis GOG vil vinde ligaens grundspil.

Store bogstaver

23-årige Frederik Clausen har netop forlænget sin aftale med GOG frem til sommeren 2021 og fejrede det med en indædt indsats i forsvaret, da han lige havde spillet sig ind i kampen.

- Ja, jeg skulle lige i gang, som det lød fra Clausen - med fortsættelsen:

- Vi gjorde det svært for os selv. Vi brændte for meget, og så stressede vi lidt. Lemvig fik lov til at spille lang tid i angrebet, og selv om vi stod godt i forsvaret og Erevik havde redninger, så fik Lemvig scoret på returboldene. Det stressede os lidt.

GOG'erne virkede en anelse sløve i de første 30 minutter, og det forlyder, at netop den norske målmand, Ole Erevik, talte med store bogstaver til holdkammeraterne i omklædningsrummet i pausen.

De gule kom da også stærkere ud til anden halvleg, og selv om der var et lille dyk igen midt i halvlegen, var sejren aldrig reelt i fare. På højre fløj var Frederik Bo Andersen kommet ind, og han leverede sikkert, og også Emil Jakobsen på den anden fløj var vågnet op.

Gæstene løb godt tilbage på GOG-kontraerne. Men man lagde blandt andet mærke til, at Lemvig-Thyborøn sparede sin store profil, Jonas Gade. Gade har fået et skrup i sit ene lår, og han blev holdt ude på bænken, så han er klar til bunddramaet hjemme i Lemvig i næste uge mod Mors-Thy Håndbold. Gæsterne vidste nok inderst inde, at der ikke var noget at hente i Gudme, hvor GOG kunne skrue op for blusset, når det gjaldt.

GOG kan - med grundspillet foreløbig - på plads nu sætte fuld fokus på sin første kamp i EHF Cuppens gruppespil på lørdag mod polske Pulawy.

- Vi er klar, og vi glæder os til, at der kommer tryk på, lød det fra Frederik Clausen.