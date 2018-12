GOG-Mors/Thy Håndbold: Navne med prominent besøg og Freddie Mercury (næsten)

I forbindelse med tv-dækningen i TV2 Sport af GOG's seneste udekamp - i Esbjerg mod Ribe-Esbjerg HH - blev GOG's nye svenske playmaker, Josef Pujol (her til højre sammen med anfører Lasse Kronborg), markant kritiseret for ikke at være direkte nok, ikke selv forsøge gennembrud og alt for megen spillende sidelæns. Til den kritik siger GOG-cheftræner, Nicolej Krickau:"Vi er meget tilfredse med det, Pujol har leveret indtil nu. Både vi og Pujol selv arbejder intenst med Pujols direkte spil. Men han skal også have noget tid til at omstille sig fra Bundesligaen (Pujol er kommet til GOG fra Gummersbach, red.), hvor tempoet rent faktisk er lavere. Til gengæld har hans oplæg til vore skytter været på meget højt niveau i den første del af sæsonen". Foto: Michael Bager