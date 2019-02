GOG-KIF Kolding: Navne med nedtur for GOG-konkurrent og gammel kending

Der er skidt nyt for Bjerringbro-Silkeborg (BSV), der står foran store opgaver i Champions League, Final 4 og det kommende slutspil i ligaen. Verdensmesteren og angrebsprofilen Nikolaj Markussen er således ude resten af sæsonen på grund af en skade, som han pådrog sig under landsholdets træningskamp mod Ungarn 6. januar forud for VM.

Markussen blev ultralydsscannet dagen efter opgøret mod Ungarn, men foden blev ikke røntgenfotograferet. Landsholdsteamet vurderede, at der var tale om en kraftig forstuvning. Nikolaj Markussen blev derefter sendt på banen til de efterfølgende 10 VM-kampe inklusiv finalen. Skaden har imidlertid vist sig at være langt værre. Forløbet har skabt ærgrelse og undren i BSV.

- Det kan også få økonomiske konsekvenser, at den 211 centimeter høje bagspiller ikke kan være med til at løfte forårets store opgaver, lyder det fra BSV.

- Det kan slukke BSV's gulddrømme, konstaterer Kasper Jørgensen, direktør i GOG.

Man kan genkende forløbet i GOG, hvor klubbens norske storspiller, Gøran Johannessen, kom tilbage fra EM-slutrunden i Kroatien i januar 2018 med en fodskade, som han havde spillet med under hele slutrunden. Det ødelagde en stor del af foråret 2018 i GOG for Johannessen til stor ærgrelse for blandt andre direktør Jørgensen. Nordmanden endte med at blive opereret i sin nye klub, SG Flensburg-Handewitt, så Johannessen missede sæsonstarten i sin nye klub. Han er dog kommet stærkt tilbage for topholdet i Bundesligaen og var også en profil for Norge under VM-slutrunden i Danmark/Tyskland i januar.

Sport Fyns Udsendte syntes, at han var kommet i god tid til halkomplekset i Gudme, men med små to timer til kampstart var det alligevel vanskeligt at finde en parkeringsplads. Det skyldtes blandt andet, at Danske Bank havde et stort arrangement før opgøret med 100 kunder, der efterfølgende så også kom til håndbold.

KIF Kolding er presset på ressourcerne. I mandags var der kun seks markspillere til træning. Islandske Olafur Gustafsson afsonede med opgøret i Gudme sin sidste af tre spilledages karantæne for at have brugt en knytnæve i KIF's opgør mod Nordsjælland, Mathias Thynell er blevet opereret før forventet for en meniskskade, og fløjen Andreas Flodman var syg til at spille i Gudme. Alexander Morsten var på holdkortet i Su'vi:t Arena, men på grund af en fodskade var det tvivlsomt, hvad Morsten kunne levere.

GOG var som ventet uden Lasse Møller, Lasse Kronborg og Frederik Bo Andersen (Andersen var på holdkortet men kom ikke rigtig i aktion). Og så var GOG naturligvis også uden de to langtidsskadede, Niclas Kirkeløkke og Henrik Tilsted.