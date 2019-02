GOG I Polen: Vigtig sejr i EHF Cuppen

Håndbold: GOG fik lørdag en god start på EHF Cuppens gruppespil med sejr 31-28 over polske KS Azoty-Pulawy i Lublin efter føring 13-12 ved pausen.

Men det var også en nødvendig sejr, for kampen viste, at polakkerne sandsynligvis er gruppens svageste hold. GOG skal også vinde over Pulawy på hjemmebane for så at tage opgøret med spanske Granollers om den andenplads i gruppen - efter THW Kiel som sandsynlig gruppevinder - som kan resultere i avancement til kvartfinalerunden.

GOG'erne viste øget skarphed i forhold til årets to første ligakampe mod aalborg håndbold og Lemvig-Thyborøn Håndbold med gode præstationer af blandt andre Frederik Bo Andersen fra højre fløj, Emil Jakobsen fra venstre fløj, playmaker Josef Pujol og af Ole Erevik i målet.

Selv om Pulawy har fornuftige bagspillere - specielt Pawel Podsiadlo, der scorede syv gange - sad man hele tiden med den fornemmelse, at GOG havde et ekstra gear, når polakkerne var ved at komme op. Pulawy var foran med 2-0, men fra 3-2 hed det GOG-føring hele vejen hjem.

Emil Jakobsen blev fynsk topscorer med ni mål - heraf fem på straffekast. Jakobsen missede kun et enkelt straffekast. Lasse Møller scorede fem mål og Frederik Bo Andersen, der først kom på banen i anden halvleg, leverede fem flotte scoringer.

Nu venter der GOG en nøglekamp søndag den 17. februar mod spanske Granollers hjemme i Gudme.