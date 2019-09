GOG: Har tysk klub viftet med mange eurosedler?

Håndbold: GOG er midt i en proces med at opbygge et nyt midterforsvar omkring norske Oscar Bergendahl og klubbens nye islandske streg, Arnar Freyr Arnarsson, der har vist gode takter i sin opstart i klubben på Sydfyn.

Men Arnarsson bliver måske kun et kort bekendtskab for GOG. Ifølge TV 2 Sport forlader islændingen således GOG allerede til sommer.

Arnar Freyr Arnarsson har skrevet en toårig kontrakt med GOG. Der er i givet fald to muligheder for, at den 23-årige streg har kunnet slippe ud af sin kontrakt - enten, at der i kontrakten er en option i aftalens andet år om, at Arnarsson kan forlade GOG, hvis han eksempelvis får et tilbud fra en stor europæisk klub, eller at den klub, der ønsker at få fat i Arnarsson, har fristet GOG med så mange euro, at klubben slipper ham for at få et uventet stort beløb i kassen.

Da Sport Fyn torsdag sidst på eftermiddagen talte med GOG-direktør Kasper Jørgensen, lød svaret på spørgsmålet, om Arnarsson forlader GOG til sommer:

- Det har jeg ingen kommentarer til. Vi har en aftale med Arnar på to år.

Kasper Jørgensen kunne dog fortælle, at Arnarsson ikke har en option i sit andet kontraktår.

- Kasper Jørgensen, har Melsungen så tilbudt Jer et så stort beløb for at købe Arnarsson fri, at I ikke har kunnet sige nej?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Det var torsdag aften ikke muligt af få en kommentar fra Arnar Freyr Arnarsson.

GOG tabte mandag aften overraskende sin første kamp i den nye ligasæson hos oprykkerne fra Fredericia HK. Lørdag venter der GOG en meget vanskelig opgave i sæsonens første hjemmekamp mod Aalborg Håndbold.