Håndbold: GOG trapper forberedelserne til kampen om sæsonens første titel - pokalsejren - op.

TTH Holstebro, Aalborg Håndbold, Ribe-Esbjerg HH og altså GOG mødes i Final4 i Holstebro første weekend i februar for at placere titlen.

- Hvis Final4 havde været placeret mellem jul og nytår, havde vi haft rigtig gode chancer. Vi var inde i en god stime. Vi tror selvfølgelig fortsat på vore muligheder, men alt er mere usikkert efter den lange pause, hvor vi har haft mange spillere af sted til EM og til landsholdssamlinger for de unge spillere. Men den samme usikkerhed om, hvor man står efter pausen, findes med garanti også i de tre andre klubber. Final4 bliver lidt som at kaste med terninger, som Nicolej Krickau, cheftræner hos GOG, udtrykker det.