GOG-Granollers: Navne med smuk scoring og krav om tilskuer-støtte

GOG-spillerne løb på banen til det europæiske opgør sammen med unge spillere fra SUS Håndbold.

I fraværet af anfører Lasse Kronborg, der kæmper med en diskusprolaps, var det Frederik Clausen, der løb ind med den GOG-vimpel i hånden, som inden kampstart blev overrakt til den spanske klub.

Henrik Nielsen og Finn Toftegaard fra Otterup styrede dommerbordet i flere kampe ved VM-slutrunden - blandt andet i finalen. Søndag var parret på plads i Gudme til GOG's EHF Cup-opgør mod Granollers.

Stregveteranen Lars Hald viste vejen for de 1458 tilskuere i Su'vi:t Arena. Netop som opgøret var sat i gang, vendte Hald sig fra bænken om mod tilskuerne og markerede med armbevægelser, at hans hold krævede markant opbakning. Hald leverede i øvrigt fire scoringer fra stregen.

GOG's scoring til 30-21 var en ren lækkerbisken. Emil Lærkes aflevering ind over stregen blev fanget af en svævende fløj, Emil Jakobsen, der scorede sikkert til publikums udelte begejstring. Det var kampens detalje - sammen med en drønende underhåndsscoring af playmaker Josef Pujol.

Emil Jakobsen er GOG's faste straffekastskytte, men efter to brændte straffekast af Jakobsen sendte cheftræner Nicolej Krickau den knæskadede Frederik Bo Andersen på banen for at eksekvere GOG's to sidste straffekast. Og Andersen scorede på dem begge. Det var i øvrigt hans eneste aktioner i den kamp.