GOG: Farvel-back vil have mere ansvar

GOG's Jon Andersen bekræfter, at han spiller for Sønderjyske i næste sæson. Backen havde håbet at blive førstevalget i GOG. Rustne spillere i gult tabte deres første træningskamp stort.

Håndbold: Det bliver helt nyt på positionen højre back hos GOG fra næste sæson. Allerede før jul bekræftede GOG-direktør Kasper Jørgensen, at klubben har skrevet kontrakt med en ny profil på positionen fra næste sæson som erstatning for Niclas Kirkeløkke, der fortsætter karrieren i Rhein-Neckar Löwen i Bundesligaen. Det lå i luften, at 22-årige Jon Andersen, der har kontrakt til og med denne sæson, måske skulle være GOG's anden mand på positionen - og der har været ført forhandlinger mellem GOG og den unge back - men sådan bliver det ikke. Tirsdag bekræftede Jon Andersen således over for Sport Fyn, at han skifter til Sønderjyske. - Jeg vil gerne have mere ansvar og flere minutter på banen, og det tror jeg på, at jeg kan få i Sønderjyske, siger Jon Andersen og tilføjer: - Jeg havde håbet på, at jeg kunne blive førstevalget på højre back i GOG, men jeg har godt kunne fornemme et stykke tid, at sådan skulle det ikke være. - Skilles I uden drama? - Ja, det synes jeg, vi gør. Bestemt. - Der kommer jo et forår med et stort ansvar på dig med Niclas Kirkeløkke langtidsskadet. Kan du levere det, når du er på vej væk? - Det bliver sjovt med store kampe og mange spilleminutter for mig. Det er det, man træner for hver dag, så selvfølgelig kan jeg finde motivationen. Jon Andersen kom til GOG som førsteårs U18, så det blev til fire år i klubben. I hvert fald i denne omgang. Han vil ikke kommentere, hvor lang, aftalen med Sønderjyske er. - Det bliver offentliggjort i løbet af ugen, som Jon Andersen udtrykker det.

GOG-Ribe/Esbjerg HH 23-29 (10-14) Ligaen, herrer, træningskampKampens gang: 2-2, 2-3, 5-5, 5-7, 8-12, (10-14), 12-18, 14-21, 17-22, 18-24, 20-26, 23-29.



Mål: GOG: Emil Jakobsen 7 (4), Jon Andersen 4, Odinn Thor Rikhardsson 3, Oscar Bergendahl 2, Frederik Bo Andersen 2, Frederik Clausen 1, Frank Mikkelsen 1, Emil Lærke 1, Lasse Kronborg 1, Lars Hald 1. Ribe-Esbjerg: Runar Karason 6, Nicolai Pedersen 4, Kasper Kvist 4 (1), Pelle Schilling 3, Lukas Karlsson 2, Niels Dahl 2, Miha Zvizej 2, Magnus Søndenå 2, Jonas Tidemand 2, Mathias Jørgensen 1, Gunnar Steinn Jonsson 1 (1).



Bedste spillere:GOG: Emil Jakobsen.Ribe-Esbjerg: Søren Rasmussen i målet.



Udvisninger: GOG: 1. Ribe-Esbjerg: 3.



Dommere: Mads Dahl Hermann og Jesper Madsen - præstation ok.



Tilskuere: Cirka 450.



GOG's næste kamp: Træningsturnering i Tyskland - ved Bielefeld - 24.-27. januar. Aalborg Håndbold-GOG (i ligaen), lørdag den 2. februar, kl. 16.10.

Kun 19-årige Mathias Gidsel, der er på vej tilbage efter at have brækket sin ene tommelfinger før jul, vil blive GOG's andenmand på højre back-positionen fra næste sæson. Foto: Michael Bager

Dækket ind på højre back Kasper Jørgensen siger, at Jon Andersen under forhandlingerne har fået at vide, at GOG satser på et nyindkøb som førstemand på højre back, og som det også lyder fra Kasper Jørgensen: - Det afspejler jo så også, hvad vi har kunnet tilbyde Jon. Sport Fyn har længe fra flere sider fået bekræftet, at GOG's nye førstevalg på højre back er Stig Tore Moen Nilsen fra svenske IFK Kristiansand - et navn, direktøren ikke vil kommentere. Kasper Jørgensen fastslår samtidig, at klubben ikke kigger efter flere navne til positionen. Det betyder, at et andet ungt GOG-navn, 19-årige Mathias Gidsel - som GOG har aftale med helt frem til sommeren 2021 - fra næste sæson bliver opbakningen til nyindkøbet på højre back. Med Niclas Kirkeløkke langtidsskadet vil GOG imidlertid i resten af denne sæson få brug for en Jon Andersen, der leverer toppræstationer i et spændende forår med ligaslutspil og europæisk håndbold. - Kasper Jørgensen, du er ikke nervøs for, at man ser en Jon Andersen under niveau i et afgørende forår, nu hvor han er på vej væk fra klubben? - Overhovedet ikke. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Jon vil levere varen. Jon har været vildt glad for at være i GOG - og vi har været vildt glade ved at have Jon i klubben.

Store hamre nødvendige GOG spillede tirsdag aften træningskamp mod ligarivalerne fra Ribe-Esbjerg HH i Midtfyns Fritidscenter, og man kunne se, at cheftræner Nicolej Krickau ved, at han har brug for en Jon Andersen i topform i resten af sæsonen. Andersen var således i aktion i stort set samtlige 60 minutter og scorede fire mål. Men ellers er det et faktum, at Krickau og hans assistent, Mathias Albrektsen, skal finde et par store hamre frem. Der er nemlig masser af rust, der skal bankes af GOG-spillerne inden de kommende, betydende kampe i både ligaen og EHF Cuppen. GOG tabte således ganske fortjent træningskampen mod Ribe-Esbjerg HH med 23-29 efter at have været bagud 10-14 ved pausen. De godt 450 tilskuere så et GOG-hold med mange personlige fejl og missede afslutninger mod en velspillede Søren Rasmussen i Ribe-Esbjerg-målet. Der kom simpelthen for lidt fra GOG-angrebet, der led under Ribe-Esbjergs fleksible forsvar, og gæsterne kom for nemt til sine gennembrud og scoringer. Der bliver masser af arbejde på træningsbanen i de kommende uger, inden GOG løber ind i et topbrag mod Aalborg Håndbold, 2. februar. Endog på udebane.