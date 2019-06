Fyret dagen derpå: Landstræner mødte ikke op til kamp

Landstræner Ljubisa Tumbakovic nægtede fredag aften at stå i spidsen for Montenegros landshold i en EM-kvalifikationskamp mod Kosovo.

Montenegros Fodboldforbund har lørdag morgen valgt at fyre den 66-årige serber efter landstrænerens pludselige boykot af kampen mellem de to nabolande på Balkan.

- En enig bestyrelse har besluttet at løse Tumbakovic fra hans forpligtigelser efter hans beslutning om ikke at lede landsholdet i denne kamp.

- Ud over at det var en ubehagelig overraskelse, så er det også et brud på kontrakten, skriver fodboldforbundet.

Montenegros Fodboldforbund antyder dog, at Tumbakovic kan have følt sig presset til at blive væk fra kampen. Den endte 1-1.

To af Montenegros spillere, der er født i Serbien ligesom den nu fyrede træner, meldte også fra til kampen mod Kosovo.

- Bestyrelsen beklager også, at pres fra bestemte kredse betød, at spillerne Filip Stojkovic og Mirko Ivanic trak sig fra kampen.

- Noget, der intet har med sport at gøre, besejrede fodbolden ved denne lejlighed, skriver fodboldforbundet.

Fredagens landskamp blev spillet uden tilskuere. Montenegro var blevet pålagt at spille for lukkede døre på grund af racistiske tilråb fra tribunerne i en kamp mod England i marts.