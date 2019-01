Fyret Thierry Henry: Monaco er vigtigere end mig

Den franske fodboldlegende Thierry Henry blev fredag fyret som cheftræner i AS Monaco efter blot tre måneder i spidsen for holdet, men Henry ser ingen grund til at smække med døren.

I stedet udtrykker han forståelse for, at klubben har været nødt til at sætte ham fra bestillingen, da han ikke har formået at få Monaco væk fra nedrykningszonen i Ligue 1.

Det skriver Henry på sin Twitter-profil efter at være blevet fyret i sit første job som cheftræner.

- Det er med stor ærgrelse, at jeg forlader Monaco. Men på trods af problemerne og udfordringerne i min korte tid i klubben, har jeg nydt tiden i denne vidunderlige klub.

- Min filosofi har hele tiden været, at klubben kommer i først række, skriver Henry blandt andet.

Han er blevet efterfulgt af sin forgænger, Leonardo Jardim, der i oktober blev fyret inden Henrys tiltræden.

Henry er overbevist om, at Jardim, der i 2017 førte Monaco i Champions League-semifinalen, kan vende den synkende skude i foråret.

- Jeg tror meget på truppen, og at den efter flere nye tilgange er bedre rustet til at tackle den anden del af sæsonen og kan leve op til sit potentiale ved at ramme en stime af sejre.

- Jeg håber virkelig, at min efterfølger vil gøre Monaco stærkere, og jeg ønsker alle succes i fremtiden, skriver Henry blandt andet.

Han førte Monaco frem til fem sejre i 20 kampe på tværs af alle turneringer i sin korte tid i klubben.

41-årige Henry var i sine velmagtsdage en af verdens bedste angribere. Han er især kendt for sin tid i Premier League-klubben Arsenal, for hvem han scorede 228 mål i 375 kampe.