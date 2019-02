Fyret Kuhn: Jeg kunne have reddet Hobro fra nedrykning

Den fyrede Hobro-træner Allan Kuhn mener, at han kunne redde Hobro fra en nedrykning i Superligaen. Men samtidig accepterer han klubbens beslutning om at fyre ham som cheftræner torsdag.

- Jeg følte godt, at jeg kunne sørge for at føre Hobro væk fra nedrykning i Superligaen. Men den beslutning klubben har taget, den må man acceptere. De tror, det er en anden, der skal gøre det. Det ønsker jeg dem held og lykke med, siger Allan Kuhn.

Samtidig udtrykker Kuhn, at han er ked af sin fyring. Han blev ansat i sommer og har kun været i klubben i lidt over et halvt år.

I sin tid som træner har han ikke formået at skabe de resultater, som klubben ønskede.

- Jeg har reageret ved at være ærgerlig og ked af det, men jeg har også måttet acceptere, at det er vilkårene, når man er i en superligaklub.

- Har man ikke resultaterne med sig, så kigger man altid på træneren, og det er det, klubben har gjort, og det respekterer og accepterer jeg, siger Allan Kuhn.

Han ledede holdet i 22 superligakampe, hvor det blev til fire sejre, fem uafgjorte og 13 nederlag. Det placerer Hobro som nummer chok i Superligaen inden de sidste fire runder i grundspillet.

Tidligere er Allan Kuhn også blevet fyret i svenske Malmö FF, efter at han i 2016 førte klubben til et svensk mesterskab.

Hobro har allerede fundet en ny cheftræner i Peter Sørensen. Han blev fyret i Silkeborg i sommer, da klubben efter nedrykningen til 1. division fik en skæv start på sæsonen.