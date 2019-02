Fyret KIF-træner i chok: Det gør rigtig ondt

KIF Kolding fyrede tirsdag cheftræner Lars Frederiksen mindre end to måneder efter, at hans kontrakt var blevet forlænget frem til 2021.

Den 48-årige træner havde regnet med, at han skulle lede holdet mod bedre tider, efter at den hæderkronede håndboldklub de senere år har haft en presset økonomi.

- Det er jo min klub, så selvfølgelig gør det da rigtig ondt. Jeg er faktisk lidt i chok lige nu, siger Lars Frederiksen til JydskeVestkysten.

Han kom til KIF i 2017 efter flere år som kvindetræner i Team Esbjerg, og han så den toårige kontraktforlængelse i december som et tegn på, at klubben satsede på ham.

- Jamen, det er da noget værre "bullshit". Andet kan jeg ikke sige til det. Jeg havde forventet, at jeg skulle være med til at opbygge det nye KIF Kolding og være med til at føre klubben til nye succeser.

- Sådan blev det ikke. Det kan jeg kun sige, at jeg er ked af, siger Frederiksen.

Fyringen kommer på et tidspunkt, hvor KIF indtager en øjeblikkelig tiendeplads i mændenes bedste række.

Ifølge flere medier - blandt andre TV2 Sport og JydskeVestkysten - er en utilfreds spillertrup endt med at gå til klubbens ledelse, som tirsdag har reageret med en fyring af cheftræneren.

I første omgang tager assistenttræner Lars Rasmussen over som ny cheftræner, mens KIF leder efter en permanent afløser.

KIF indtager tiendepladsen med seks point op til top-8, der udløser en billet til slutspillet. Der resterer syv spillerunder af grundspillet.