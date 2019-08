Fyret DBU-direktør: Jeg havde et fint forhold til Øland

Landsholdskonflikterne i dansk fodbold på både dame- og herresiden i 2017 og 2018 var genstand for massiv opmærksomhed.

På den ene side stod Dansk Boldspil-Union (DBU), mens spillerne repræsenteret af Spillerforeningen stod på den anden side.

Parternes retorik i medierne indikerede, at der var tale om et hadsk personopgør mellem DBU-direktør Claus Bretton-Meyer og Spillerforeningens administrerende direktør, Mads Øland. Men sådan hang det ikke sammen.

Det siger Claus Bretton-Meyer i et længere interview med B.T., hvor han taler ud om sine næsten fem år som administrerende direktør i DBU, inden han blev fyret 18. december sidste år.

- Jeg har altid oplevet, at der har været et professionelt miljø mellem de to parter. Professionelt, fordi vi var enige om, at der var nogle ting, vi var enige om, og andre ting, vi var uenige om.

- Der er nogle medier, der har fremstillet det, som om Mads og jeg hadede hinanden. Det er simpelthen så morsomt, og det har Mads og jeg da også tit siddet sammen og grinet ad. Jeg oplevede det som et udtryk for en skarpvinkling, som var morsom.

- Jeg har i min professionelle karriere aldrig haft det sådan, at man ikke kunne lide eller hadede nogle folk. Det er en sjov fremstilling. Jeg forstår godt dynamikken bag det. Men sådan har det aldrig været, siger Bretton-Meyer til B.T.

Samlet set betegner han sine fem år i spidsen for DBU som en succes. Unionens økonomi blev vendt, landsholdsfodbolden blev løftet, og rammerne for kvindefodbold blev forbedret, hæfter han sig blandt andet ved.

I interviewet fortæller han også, at fyringen i DBU ikke kom bag på ham. Han betragtede det som naturligt, at DBU's bestyrelse ville gå i en ny retning.