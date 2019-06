Fynske kvindehold under pres

Næsby og Odense Q har fortsat mulighed for at rykke op i ligaen, men det kræver formentlig, at de begge vinder søndagens udekampe.

Fodbold: Det snerper til i kampen om de to pladser i kvindernes bedste række. Med to runder igen af Kvalifikationsligaen kæmper fire klubber om de to øverste pladser, der udløser oprykning.

Farum og Næsby har begge 16 point efterfulgt af B93 med 14 point og Odense Q med 13 point.

Næsby har tabt de to seneste kampe til Odense Q og B93, men efter to udekampe spiller Næsby søndag klokken 13.00 hjemme mod Vildbjerg, som ikke kan nå at rykke op. Alligevel har Vildbjerg spillet lige op med og taget point fra flere af topklubberne. Men Næsby kan finde optimisme i, at holdet i den omvendte kamp vandt 2-1 i Jylland på to mål af Lærke Bruun, der også scorede i den seneste kamp mod B93.

Odense Q vendte i lørdags et truende nederlag til en sejr på 2-1 ude over Vildbjerg på mål af Malaika Din Hashmi og Tenna Kappel i de sidste minutter.

- Det betød alverden for os, og vi var alle sammen enormt glade efter kampen. At vinde 2-1 i Vildbjerg efter at have været bagud med 10 minutter igen, det giver virkelig et boost. Holdet viser god karakter, og vi blev ved med at tro på det, selvom det så sværere og sværere ud. Med de tre point har vi stadig muligheden for at ende i top 2, og det betyder bare alt lige nu, siger Tenna Kappel til Odense Q's hjemmeside.

Odense Q skal vinde de to sidste kampe for at fastholde oprykningschancen, og i første omgang handler det om at tage tre point med hjem fra Aalborg, hvor AaB tager imod søndag klokken 13.00.

Da Odense Q hjemme møder B93 i sidste runde, vil fire point i de sidste to kampe væk nok for Farum og Næsby til at rykke op. Farum tager imod Næsby i sidste runde, så hvis Farum vinder søndagens udekamp mod B93 og Næsby slår Vildbjerg, kan Farum og Næsby ved at spille uafgjort i sidste runde sende hinanden op i ligaen.