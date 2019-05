Fynske kvindehold i duel

Odense Q har brug for alle tre point i lokalopgøret mod Næsby, der godt kan nøjes med et point.

Fodbold: Næsby Boldklub står med det bedste udgangspunkt inden lørdagens lokalopgør mod Odense Q i kvindernes kvalifikationsliga. Næsby topper rækken med 16 point, mens Odense Q er på fjerdepladsen med syv point - dog for en kamp mindre. De to bedste hold rykker op i ligaen.

- Et point på udebane mod en svær modstander som Odense Q vil være fint for os, siger Helge Thomsen, træner for Næsby.

Næsby, der i efteråret spillede i 1. division, har imponeret i foråret med seks sejre og en uafgjort i de første syv kampe, mens Odense Q, der i efteråret spillede i ligaen, har skuffet med to nederlag - mod Næsby, der vandt 1-0 hjemme i april, og senest 2-3 hjemme mod Vildbjerg. Derfor har Odense Q brug for alle tre point mod Næsby for at hente B93 på andenpladsen (otte point) og Farum på tredjepladsen (syv point ligesom Odense Q). Netop Odense Q og Farum mødes på onsdag i Odense i en udsat kamp.

Men først gælder det lokalopgøret mod Næsby.

- For os bliver det afgørende, at vi tør spille vores eget spil. Gør vi det, kan vi få en meget lige kamp og også gøre det svært for Næsby. Men spiller vi på deres præmisser, som vi gjorde i store dele af den første kamp mod dem, kan det godt gå hen og blive svært for os. Så jeg tror det kommer til at handle lidt om, hvilket af de to hold der er bedst til at skabe præmisserne for spillet på lørdag, siger Odense Q's 17-årige Sarah Sundahl til klubbens hjemmeside.

Næsby har fået ry for at spille fysisk.

- Men vi spiller også en god gang fodbold. Vi er ikke et hold, der kun kan knokle, siger Helge Thomsen.

Næsby er stadigvæk uden angriber Annika Hansen, der har været ude med en skade de sidste tre uger.

Der er kickoff klokken 13.00 på Marienlystcentrets kunstgræsbane.