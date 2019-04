Fynske hold spiller for æren

Håndbold: De to fynske klubber i 1. division for kvinder, DHG og Gudme, slutter lørdag sæsonen med det, som er rene afdansningsballer for to hold, som har gjort det relativt fint i denne sæson - ud fra de givne forudsætninger og forventninger.

DHG får klokken 13.30 besøg af Sønderjyske, som slutter toer i rækken og dermed skal ud i kvalifikationskampe. DHG ligger på en flot fjerdeplads, men kan dumpe nogle pladser ned, hvis hjemmeholdet ikke vinder duellen, så på den front har kampen en betydning for stoltheden og klubbens historiebøger.

Gudmes udgangsposition er betryggende, når det absolutte bundhold Oddense-Otting fra Skive-regionen kommer på besøg. Kampen spilles allerede klokken 12.30 som en slags "forkamp" til herrernes kamp GOG-Ribe/Esbjerg.