Fynske hold skal grave efter point i den jyske muld

- Jammerbugt er et organiseret mandskab, der ikke giver meget plads at spille på, når det gælder den sidste tredjedel af banen, hvor de nok vil stå i to stramme firemandskæder, siger sportschefen, der spår en 2-0-sejr til Middelfart.

Sportschef Søren Godskesen mener dog ikke, at man skal lægge for meget i sommerens nedsabling af Jammerbugt FC.

Middelfarterne tabte sæsonpremieren i Vejgaard med 3-1, hvilket betyder, at Middelfart skal ud og have point på kontoen.

- Deres kantspiller Marco Hansen er en spiller, der kan mange ting på egen hånd. Han har spillet på højere niveau tidligere, og det er tydeligt at se på hans spil. Vi har dog ikke brugt meget tid på Marco Hansen i forberedelserne, men vi har sat os ned og analyseret, hvor det er, Sydvest vil forsøge at ramme os, siger Kristoffer Hedegaard Johannsen.

- Jeg forventer tre point. Vi skal på tavlen efter vores nederlag mod Aarhus Fremad. Jeg synes egentligt, at vi spillede en god kamp, men resultat var langt fra tilfredsstillende, derfor er det meget vigtigt, at vi kommer på pointtavlen i weekenden, siger cheftræneren.

Næsby skal et stykke ned ad den sønderjyske E45 og videre vestpå for at finde frem til Tønder, hvor FC Sydvest venter.

Dalum mødes af lange bolde

Det sidste fynske hold, der skal i aktion i 2. division lørdag, er Dalum.

Dalum lagde ud med at tabe 2-1 til Brabrand, og lørdagens divisionskamp byder igen på aarhusiansk modstand, når Aarhus Fremad venter.

- Vi skal møde et hold, der vel har tre-fire spillere på to meter eller derover. Det spiller de også på, så vi skal forsøge at lægge et højt pres på boldholderen, så han ikke får tid eller plads langt frem på banen til at smide bolden ind i feltet, siger Dalums cheftræner, Michael Jørgensen.

Dalum må til kampen undvære deres egen tometermand Jacob Elkjær Mikkelsen, der har karantæne efter sin udvisning mod Brabrand. Og det ærgrer Dalum-chefen, der gerne ville have haft sin forsvarskrumtap med.

- Der kunne faktisk ikke være en værre kamp at undvære Jacob i. Det er klart, at vi kunne have nydt godt af hans luftstyrke i den kommende kamp, vurderer Michael Jørgensen.

Aarhus Fremad mod Dalum fløjtes op klokken 14.00 lørdag i Aarhus.