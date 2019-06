Favoritten Svendborg-Oure?

Favorit til den ene oprykningsplads?

De fleste ville nok sige Svendborg-Oure, der leverede en flot sejrsserie i foråret, men man ved aldrig, om nogle af talenterne, der til dels kom til Sydfyn på grund af Oure Skolerne, rejser væk fra øen - eller om de bedste bliver snappet af divisionsklubber. Lige nu er der interesse fra Horsens og HB Køge for nogle af de bedste.

Odder manglede et mål på sidste spilledag for at blive i 2. division, men har bebudet en satsning på at vende tilbage og vil være en af med-favoritterne.

Det samme bør gælder en anden nedrykker TPI, der har en sund økonomi og formentlig kan fastholde de fleste af spillerne.

Marienlyst ligner et spørgsmålstegn, fordi klubben nok er mere ramt af nedrykningen, fordi man mister nogle tv-penge, og samtidig skal påbegynde tilbagebetaling af årligt 130.000 kroner på grund af det rentefrie 30-årige lån, som kommunen i denne midtuge formentlig bevilger. Men Marienlysts sportslige ledelse meldte i weekenden, at man går ud fra, at der kun rejser et par spillere - enten på grund af nyt job eller rejse væk fra øen.

- Vores mål er på tredjesidste spilledag at stadig at have chancen for at rykke op. Så må vi se, hvordan det ender, sagde Marienlyst-træner Kim Jørgensen før lørdagens kamp mod Dalum.

Varde ville normalt være et tophold, men vestjyderne leverede et svagt forår i kredsen. Ved nytårstid var det Næsbys største rival.