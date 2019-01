Fynske håndboldeksperter om Nikolaj Jacobsen: Han er et ambitiøst legebarn med øje for spillerne

Poul Syberg og Bent Nyegaard har begge trænet Nikolaj Jacobsen. Ifølge de to fynske håndboldkoryfæer har den danske landstræner taget sine træk som ung spiller med over i trænergerningen for de danske verdensmestre.

- Han driver spillerne med disciplin og frihed under ansvar. Det skal være sjovt. Det har det altid skulle være for Nikolaj, siger Poul Syberg, der som træner i GOG har været med til at forme Nikolaj Jacobsen.

- Intet er nogensinde helt perfekt. Det kan altid blive lidt bedre. Han roser meget, men han har altid lige en lille ting, han mener, spillerne kan gøre bedre. Det er et helt grundlæggende godt hold, men der har manglet lidt ambition. Det har Nikolaj ændret ved at stille større krav til spillerne, siger han.

En dygtighed, der kommer af den store vinderlyst og et ambitionsniveau, der ifølge Bent Nyegaard har været afgørende for VM-resultatet.

- Han vil give sin højre arm for at vinde. Han vil vinde for enhver pris. Han kan næsten ikke tåle at tabe. Han har altid ville være den bedste og ville vinde - uanset om det var træning eller kampe, siger han og bruger ord som "umiskendelig dygtig træner".

Håndbold: En vinder med et stort ambitionsniveau, et legehjerte, et øje for spillerne og holdets samvær er hovedingredienserne i opskriften bag træneren, der har sikret det danske herrelandshold sin første VM-titel i håndbold nogensinde.

- Han har blandt andet et blik for, hvordan man skifter ud. Det gør han ikke ret meget. Og hvis det går godt, tager han ikke så store chancer, siger GOG-skaberen, der ikke kan finde nogle svagheder ved Nikolaj Jacobsen som træner.

- Han har aldrig været fanatiker med sin træning. Han brugte lige så lang tid i leg med bolden, som de andre gjorde på den fysiske træning. Han er et legebarn. Det har han altid været. Han var forud for sin tid. Han var mere moden og teknisk forud, fordi han brugte så meget tid i leg med bolden, siger han.

Han kunne godt finde på at korte løberuterne af. Den fysiske træning stod ikke højest på den ellers talentfulde spillers program. Men han havde en kærlighed for legen med bolden. Time efter time kunne man finde ham i GOG's træningshal med håndbolden i hånden. Det fortæller Bent Nyegaard, der begyndte at træne Nikolaj Jacobsen, da landstræneren var 17 år.

Ser hver spiller

Men et højt ambitionsniveau, stor vinderlyst, trang til at have det sjovt og teknisk kunnen, fuldender ikke opskriften på Nikolaj Jacobsens trænersucces. Det er nemlig også nødvendigt at skabe et fundament, der gør, at spillerne synes, det er interessant, spændende og udfordrende, fortæller Bent Nyegaard.

- Det vigtigste er, at man har det godt sammen. Man er intenst sammen i 30 dage. Dem, der kan få det til at fungere, så der er et afslappet og spændende samvær, gør det godt. Og det kan Nikolaj, siger han og tilføjer:

- Han er selv meget social og et familiemenneske. Det er de vigtige facetter, han tager med sig som træner. Han ser sine spilleres behov. Eksempelvis at han har ladet Mikkel Hansen tage hjem til sin familie efter hver kamp. Du er nødt til at komme ind til hver enkelt spillers sjæl, og det har han formået, siger Bent Nyegaard, der tror på, at landstræneren også kan sikre Danmark EM- og OL-titlen.

- Han kan drive succesen langt med det hold, han har nu.