Fynske boldtab: Første nederlag til Odense HC

Håndbold: Efter 22 sejre og en uafgjort i de første 23 kampe fik Odense HC sæsonens nederlag i ligaen, da det onsdag aften blev til et sensationelt nederlag på 24-27 hjemme mod Aarhus United, der blot ligger på sjettepladsen.

Men nederlaget var måske ikke så overraskende endda, når man tager omstændighederne i betragtning. Odense var uden tre af holdets markante bagspillere, Mette Tranborg, Stine Jørgensen og Nadia Offendal samt målmand Althea Reinhardt.

- Jeg udtaler mig af princip ikke om skadede spillere, når vi har så vigtig en kamp på lørdag. Der er ingen grund til at give København nogle kort på hånden, sagde træner Jan Pytlick til Sport Fyn efter kampen.

På lørdag skal Odense HC spille sæsonens hidtil vigtigste kamp hjemme mod København i en direkte duel om adgang til kvartfinalen i Champions League.

Stine Jørgensen varmede op, men hun spillede ikke. Ifølge Jan Pytlicks forklaring til sponsorerne inden kampen har hun en øm akillessene.

Sport Fyn forsøgte at få Stine Jørgensen i tale efter kampen for at få en forklaring på, hvorfor hun ikke spillede, men hun ønskede ikke at tale med pressen.

Det ville Mie Højlund til gengæld gerne.

- Det var lidt svært, når vi manglede Mette og Stine, to af de spillere, der har spillet flest minutter for os, sagde Mie Højlund, der scorede tre mål.

- Men vi lavede for mange individuelle fejl, og vi fandt ikke rytmen i bagspillet, så vi kom for tæt på deres forsvar, sagde Mie Højlund.

Odense har sat sig på førstepladsen i grundspillet, så nederlaget har kun kosmetisk betydning.

- De konstellationer, vi har i bagkæden, har ikke spillet ret mange minutter sammen, så det er forståeligt, at de laver nogle fejl, sagde Jan Pytlick.

Fraværet af korsbåndsskadede Mette Tranborg betød udfordringer for Odenses spil.

- Vi skal have en højrehåndet ind på højre back, og der er flere, der kommer til at spille den plads. Spillere som Susanne Madsen, Mie Højlund og Ingvild Bakkerud, sagde træner Jan Pytlick til de cirka 350 spisende gæster i VIP-lokalet inden kampen.

Odense HC indledte med Susanne Madsen som højre back, hvor de øvrige spillere i bagkæden var: Freja Cohrt, Ingvild Bakkerud, Mie Højlund og Trine Østergaard samt Kathrine Heindahl på stregen og Tess Wester på mål.

Det var svært at se, at spillerne i orange var ligaens ubesejrede tophold. Mette Tranborgs betydning for holdet kunne mærkes i begge ender. Der blev brændt mange chancer i angrebet, hvor bolde også blev smidt væk i hobetal, og i den anden ende manglede den 192 cm høje Tranborg til at kitte forsvaret sammen.

Odense kom ganske vist foran 7-4, da Freja Cohrt scorede i et tomt mål, men derefter holdt de orange ni minutters scoringspause.

På fire mål i træk af venstrefløjen June Bøttger kom Aarhus United foran 9-7. Sara Hald fik med to mål fra stregen udlignet til pausestillingen 12-12.