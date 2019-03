Fynsk talent starter eget raceteam

Casper Røes har valgt at slå sig sammen med Kristian Thorsen, så den to år ældre kører bliver hans nye holdkammerat hos Røes Motorsport. De to kørte sidste år begge med i AM-mesterskabet, hvor Casper Røes endte på toppen af podiet med Kristian Thorsen lige efter ham på andenpladsen. Fra næste sæson rykker Casper Røes derfor op i PRO-kategorien, mens Kristian Thorsen tager et år mere i AM, hvor han satser på at vinde mesterskabet.

- Vi har været i tæt dialog med flere forskellige teams, men da vi satte os ned og regnede lidt på tingene, vurderede vi ret hurtigt, at vi ville få mest ud af at køre for os selv. Det er selvfølgelig en rigtig stor mundfuld, men jeg har et godt bagland med mig, og jeg er helt sikker på, at vi godt kan løfte opgaven, siger den nyklækkede teamejer, Casper Røes i en pressemeddelse.

Gamle kendinge

De to nye holdkammerater skal ikke opbygge et kendskab til hinanden fra bunden. De har kendt hinanden, siden de begge kørte gokart, da de var yngre, hvor de også var holdkammerater. Og de to kørere forventer, at der kommer store bonusser af at være to på samme hold

- Det er en stor fordel at være minimum to kørere i teamet - både på grund af den øgede eksponering, som vil gøre os mere attraktive for sponsorer, men også fordi der er rigtig meget at hente ved at have en anden kører at sammenligne data med, forklarer Casper Røes, hvortil Kristian Thorsen supplerer:

- Der har altid været god kemi mellem os, og selvom vi ikke helt har den samme kørestil, kan vi uden tvivl lære meget af hinanden, så jeg er sikker på, vi får stort udbytte af at stå i samme telt.

I sidste sæson endte Casper Røes på toppen af podiet ni gange og blev nummer to i syv andre løb ud af de 20, man kører på en sæson. Derfor er det en ganske overlegen AM-vinder, der nu rykker op, hvor han igen har mesterskabet som målsætning.

Den nye sæson i Super GT Danmark starter 27.-28. april, når de mange hurtige biler tager turen til Padborg Park.