Fynsk superligaveteran takker af efter mere end 350 kampe

Den mangeårige superligaspiller Jonas Borring indstiller karrieren, oplyser han på Instagram.

Borring nåede 355 kampe i den bedste danske fodboldrække, hvor han var på kontrakt i fem forskellige klubber: OB, FC Midtjylland, Randers, Brøndby og senest Horsens.

- Jeg har spillet i nogle fantastiske klubber, og jeg er meget meget glad og stolt over den karriere, jeg har haft, skriver Jonas Borring.

Den 34-årige offensivspiller ophævede i august sin kontrakt med Horsens, og lagde ved den lejlighed ikke skjul på, at et karrierestop var inde i overvejelserne.

Nu er det altså endegyldigt forbi mere end 14 år efter superligadebuten for OB.

- Jeg har fået en masse erfaring og en masse gode egenskaber og kompetencer, som jeg helt sikkert kan tage med mig videre.

- Nu glæder jeg mig til at finde et fantastisk godt job i mit nye arbejdsliv, som bliver helt vildt spændende at træde ind i, lyder det fra Jonas Borring.

Han nåede desuden seks kampe på det danske A-landshold, hvor han blandt andet var med til at besejre Portugal 3-2 på udebane i en VM-kvalifikationskamp i 2008.

I 2008 blev han solgt fra OB til FC Midtjylland til en rekordsum for en handel mellem to danske klubber. Prisen var på mere end 20 millioner kroner.