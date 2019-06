Fynsk skytte sikrede dansk OL-plads

Bueskydning: Det blev ikke til danske medaljer ved VM i bueskydning i Holland, men den fynske skytte, Maja Jager, sikrede Danmark en plads ved OL i Tokyo i 2020.

Fire recurve-skytter var i kamp om tre pladser, og Jager sikrede altså en rød-hvid plads.

Efter semifinalerne var skudt færdig, stod det klart, at tre ud af de fire individuelle OL-pladser i dame-recurve skulle fordeles ved en ekstra skydning, der blev afviklet fredag formiddag.

De første 24 pladser var allerede fordelt ved holdskydningen, otte hold med tre skytter, og en enkelt individuel plads.

27-årige Maja Jager fra Broby havde skudt sig frem til ottendedelsfinalen, hvor modstanderen var japanske Tomomi Sugimoto. Matchen blev meget tæt, men Maja Jager tabte 4-6 i sætpoint.

Resultatet betød dog, at Jager var blandt de fire bedst placerede, når skytter, der allerede havde fået et OL-plads, var sorteret fra, og hun fik derfor en ekstra chance.

I semifinalen om OL-pladser var Maja Jagers modstander Christine Bjerendal fra Sverige. Svenskeren skød meget overbevisende og vandt matchen med 6-0 i sætpoint.

Nederlaget betød, at Maja Jager skulle vinde den sidste match om tredje- og fjerdepladsen for at sikre Danmark en OL-plads. Matchen var imod Audrey Adiceom fra Frankrig, og fynboen holdt hovedet koldt og vandt meget sikkert med 6-0 i sætpoint.

Danmarks ene OL-plads kan dog senere blive udskiftet med en holdplads (tre skytter), når de sidste pladser skal fordeles ved de kommende kvalifikationsstævner, inden det løs ved OL i Tokyo 2020.

Landstræner Niels Dall siger:

- Vi kom til VM for at hente medaljer, men også for at hente OL pladser. Det blev ikke til medaljer, men vi er rigtig glade for den OL-plads til Danmark, som Maja Jager sikrede os.