Fynsk rytter nomineret til Årets Sportsnavn

Årets Sportsnavn: Når DR1 den 5. januar blænder op for "Sport 2018" fra Jyske Bank Boxen i Herning, så er aftenens hovedpris Årets Sportsnavn, som uddeles af Jyllands-Posten og DIF. 15 kandidater er nomineret, og de repræsenterer 14 forskellige sportsgrene.

Blandt de nominerede er paradressurrytteren Stinna Tange Kaastrup fra Odense - verdensmester i 2018. Hun er i forvejen nomineret som verdens bedste rytter af Det Internationale Rideforbund. Også triatleten Helle Frederiksen - tidligere medlem af Odense Triathlon Klub - er på listen.

- Årets Sportsnavn er den pris, som vi i al beskedenhed kalder Danmarks mest prestigefyldte idrætspris. Det gør vi, fordi det kun er de allerypperste danske sportsstjerner - på tværs af sportsgrene - som når gennem nåleøjet og nomineres til prisen. De 15 kandidater skal derfor se det som et stort skulderklap at være blevet nomineret, for de har alle begejstret danskerne med fornemme sportspræstationer i 2018, siger Morten Mølholm Hansen, der er administrerende direktør i DIF og med i den priskomité, som udvælger Årets Sportsnavn 2018.

I januar i år blev den fynske badmintonstjerne, Viktor Axelsen, kåret til Årets Sportsnavn 2017.

Den 15. december bliver feltet skåret ned til tre finalister, og vinderen findes altså på sportsgallaen i Herning den 5. januar.

- Jeg er meget glad for, at årets kandidatfelt tæller atleter fra hele 14 sportsgrene. Det viser den store mangfoldighed, der er i dansk eliteidræt og understreger, at elite- og talentarbejdet trives i forbundene og Team Danmark, siger Morten Mølholm Hansen og fortsætter:

- Det er også bemærkelsesværdigt, hvor meget de danske elitekvinder rykker i disse år. Til OL i Rio i 2016 førte de danske kvinder an, og den linje ser ud til at fortsætte med en klar overvægt af kvinder på kandidatlisten til at blive Årets Sportsnavn 2018.