Roning: Det fynske medaljehåb ved VM i roning, Christina Juhl Johansen, der er opvokset i Tommerup Stationsby, kom godt i gang ved VM, der afvikles i østrigske Linz.

På VM's første konkurrencedag sikrede 27-årige Christina Juhl Johansen sammen med Ida Gørtz Jacobsen, Frida Sanggaard Nielsen og Lærke Berg Rasmussen i den danske firer uden styrmand sig adgang til semifinalen, der afvikles på torsdag.

I søndagens indledende heat sluttede den danske båd som nummer to, og det var nok til at gå direkte videre til semifinalen. Dermed slipper danskerne for at skulle igennem et opsamlingsheat. Den danske tid for de 2000 meter var 6.42,82, hvilket var 3,47 sekunder efter Holland, som vandt heatet. Men danskerne havde god afstand ned til nummer tre, Storbritannien, der kom i mål i tiden 6.45.44.

Der var i alt tre indledende heat, og fra de to øvrige heat gik Australien, USA, Rumænien og Polen videre til semifinalerne.

Den danske firer uden styrmand har i sommerens løb vundet guld og sølv ved to World Cup-stævner i Poznan og Rotterdam og er blandt de danske medaljehåb ved VM, hvor der også er OL-billetter på spil. Det kræver en placering blandt de otte bedste ved VM.