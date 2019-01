Fynsk racerkører: Tættere på drømmen om Le Mans

Motorsport: Martin Vedel Mortensen, 27-årig racerkører fra Odense, har store drømme om at komme til at køre i 24 timers-løbet Le Mans allerede i 2020.

Og nu føler Vedel sig tættere på at nå drømmen om at komme til at sidde i en af løbets 60 biler end nogensinde tidligere. Han har således netop skrevet kontrakt med det britiske motorhold, RLR MSport, der kører i den europæiske Le Mans-serie.

- 2019 bliver et helt afgørende år for mig. Det bliver året, hvor jeg skal slå mit navn fast, så jeg kan komme til at leve af at køre ræs på fuld tid, og det bliver forhåbentligt også året, hvor jeg bringer mig selv i spil til Le Mans i 2020, siger Martin Vedel Mortensen, der det seneste år har kørt for Lamborghini i Italien. En lærerig tid, fortæller fynboen, der tilføjer:

- Jeg var glad for min tid i Italien, hvor jeg opnåede en række gode resultater, men jeg oplevede samtidig, at man i Italien klart foretrækker, at det er italienere, som tegner teamet. Derfor vil jeg gerne videre til et mere internationalt orienteret mandskab, og det er jeg sikker på, at jeg har fundet i England.

Martin Vedel Mortensen har også har været i dialog med andre teams.