Motorsport: 2018 blev et godt år for den fynske racerkører, Nicolaj Møller Madsen, med et europamesterskab samt en andenplads ved VM i GT4-klassen.

Resultaterne har nu kastet en ny kontrakt af sig med tyske Phoenix Racing - det officielle Audi Sport Team

Dermed er Nicolaj Møller Madsen sikret endnu et år som kører for Audi Sport-teamet. En kontrakt, der bringer fynboen tættere på sit altoverskyggende mål om den eftertragtede fuldtidskontrakt med Audi Sport inden 2021.

Cedric Freiburghaus fra Schweiz bliver Møller Madsens teamkammerat

- Det er fantastisk at have Nicolaj med igen for fjerde år i træk - at følge hans udvikling og se, hvordan han er ved at blive en fast brik for os. Hans hårde arbejde betaler sig mere og mere, og jeg er sikker på, at vi i fællesskab vil tage næste skridt på rejsen mod succes, siger Dennis Hirtz, marketingchef Phoenix Racing.

For den fynske kører har den nye kontrakt også en anden fordel, nemlig at hans økonomiske del af kontrakten aldrig har været mindre.

- Jeg er utrolig glad for, at jeg allerede nu har en kontrakt i hus, da jeg elsker at køre for Audi og Phoenix. Jeg får lov at gå mit fjerde år i møde med dem, og det er helt fantastisk. Det er min bedste kontrakt nogensinde, siger Nicolaj Møller Madsen, og han tilføjer:

- Kontrakten er sat sammen til min fordel, hvilket er medvirkende til, at vi allerede nu kan bekræfte, at vi kører om Europamesterskabet i 2019 på seks forskellige europæiske racerbaner i hele 12 løb.