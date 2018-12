Fynsk racerkører: God afslutning på sæsonen

Motorsport: Den fynske racerkører, Nicolaj Møller Madsen, opnåede i september sin hidtil største triumf i karrieren.

Sammen med sin medkører, Milan Dontje, blev Møller Madsen således samlet vinder af europamesterskabet i GT4-klassen.

De to kørte i en Audi R8 GT4, og mesterskabet kom hjem på den tyske Nürburgring godt 100 kilometer syd for Köln.

Tre sejre og 10 placeringer i top-seks i løbet af serien var nok for Møller Madsen/Dontje. De sluttede med samme antal point som BMW og Ginetta men blev mestre med flest sejre.

- Vi kæmpede og gav aldrig nogensinde op. Jeg kørte fra en placering som nummer fem til to. Det har været den vildeste weekend nogensinde. Jeg kan slet ikke beskrive det, lød det dengang fra Nicolaj Møller Madsen.Men nu er der blevet mere at glæde sig over. Møller Madsen og Dontje har således netop deltaget i GT4-verdensmesterskabet i Bahrain, og her blev det til an andenplads. Alligevel var Nicolaj Møller Madsen lidt skuffet, fordi han og Dontje faktisk havde pole-position i finalen.- Det var bestemt ikke, hvad jeg kom efter - efter vi havde pole position, men om en-to uger er jeg nok tilfreds. Det har været en god sæson, lyder det fra Møller Madsen, der ser frem til 2019:- Der venter en meget spændende sæson med store udfordringer - og en revanche, som jeg virkelig ser frem til, siger den fynske racerkører.