Fynsk helt holdt GOG på toppen: Det føles som en sejr

Med seks sekunder tilbage af kampen mod Aalborg fik rækkens førerhold fra GOG udlignet til 21-21, og dermed bevarede fynboerne førstepladsen i Herre Håndbold Ligaen.

Fra midten af Aalborgs banehalvdel tog Lasse Kjær Møller chancen og tordnede udligningen i mål.

- Jeg havde en tro på, at jeg ville score på den. Jeg nåede ikke at tænke så meget, men skød på ren følelse og mavefornemmelse, siger den fynske helt.

Kun en enkelt gang i kampen var GOG foran på Aalborgs hjemmebane, hvor de nordjyske værter var tættest på sejren.

Med 15 sekunder tilbage førte Aalborg 21-20 og var i boldbesiddelse, men der blev dømt overtrådt mod nordjyderne, hvilket gav GOG en sidste chance for at få point med hjem.

- Afslutningen på kampen var lidt kaotisk. Det var helt vildt tæt, og begge hold vil gerne havde point.

- Jeg er glad for, at vi fik dækket op til sidst, og så skulle jeg bare skyde, siger Lasse Kjær Møller.

- Resultatet føles som en sejr, når man ser på, hvilken situation vi var i gennem hele kampen, siger han.

Lasse Kjær Møller tror på, at GOG kan fastholde førstepladsen helt frem til grundspillet afslutning.

- Jeg er meget fortrøstningsfuld. Vi har mødt mange af topholdene to gange, så jeg føler, at vi har en god chance for at holde førstepladsen, siger han.

Aalborg-træner Stefan Madsen ærgrer sig over afslutningen. Efter ti minutter var nordjyderne foran med 5-1, inden GOG-spillerne kom i gang og fik udlignet til 6-6.

Aalborg førte flere gange med et enkelt mål i anden halvleg, men generelt lavede holdet for mange fejl i angrebsspillet.

- Det er en kæmpe skuffelse, at vi ikke vandt. GOG er ramt på ressourcerne, og vi havde en kæmpe mulighed for at vinde, siger Stefan Madsen.

- Det er skuffende, at vi ikke kunne lukke kampen og tage to point. Det skulle vi gøre. Vi spillede en fin kamp i forsvaret, men vi havde store vanskeligheder i angrebet. Så vi fik aldrig slået de huller, vi burde gøre, siger træneren.

Overordnet ser Stefan Madsen fortsat fine perspektiver for Aalborg-mandskabet.

- Vi er ved godt mod. Vi havde håbet på, at vi kunne kravle forbi GOG i tabellen, men det kunne vi ikke. Men jeg er sikker på at det ene point kan blive afgørende for os senere på foråret, siger han.

GOG topper ligaen med 30 point foran Aalborg med 29.