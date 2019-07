Fynsk håndboldprofil assistent hos dansk mester

Håndbold: Havde det stået til cheftræner Jesper Jensen og Team Esbjergs øvrige sportslige ledelse havde Mette Melgaard fortsat endnu nogle sæsoner som assistenttræner, men den tidligere landsholdsspiller og tredobbelte Champions League-vinder meddelte for flere måneder siden, at hun ønsker mere tid til familien og til sit civile job som advokatfuldmægtig.

Så der skulle findes en afløser, og det er nu lykkedes.

Valget er faldet på serbisk fødte Ana Razdorov - tidligere blandt andet spiller i Odense Håndbold og GOG samt tidligere træner i SUS-Ullerslev og senest I Fredericia HK. Ana hedder også Lyø til efternavn, da hun er gift og har tre børn sammen med den tidligere volleyballspiller, Peter Lyø.

- Der har været en lang proces, men vi ville gerne være helt sikker på, at vi fandt den rigtige. Og det tror vi, at vi har gjort, siger cheftræner Jesper Jensen, der sammen med assistent Melgaard i den forgangne sæson gjorde Team Esbjerg til dansk mester med finalesejr over Herning-Ikast.

- Mange har været interesserede i jobbet, og vi har selvfølgelig talt med flere forskellige, men da vi havde haft møde med Ana, var vi ikke i tvivl. Vi kunne straks mærke, at hun virkelig brænder for det her, tilføjer Jesper Jensen.