Fynsk galoptræner med en fjer i derbyhatten

- Man må sige, at det var i 11. time, og at det var den sidste billet vi fik, siger Bolette Rosenlund.

For blot 14 dage siden vandt Aristoteles et tre-års-løb i Klampenborg, og det betød, at hesten akkurat havde samlet meritter nok til en derbystart.

Tilfreds med en præmie

Der er ikke mindre end 500.000 kr. i førstepræmie i derbyet, og det ville være en kæmpe triumf for en relativ nystartet træner som Bolette Rosenlund at hente en sejr. Hun beholder dog benene på jorden:

- Det er det sværeste løb at vinde, og får vi lidt penge med hjem, så er jeg tilfreds, siger hun.

Der er 15 tre-årige heste til start, og i den officielle rangering af dem er Aristoteles nummer 10. Men alt kan ske i hestevæddeløb, så hvis Aristoteles har en plusdag, og nogle af favoritterne det modsatte, er det ikke urealistisk, at Aristoteles kan placere sig blandt de fem heste, der får en præmie med hjem, hvor en femteplads er lig med 50.000 kr.

Aristoteles ejes af fynske Odessa Racing Club, der for tredje gang på få år har en hest med i derbyet, men endnu har en sejr til gode.

Skulle det ikke lykkes, bevares det høje humør nok endda. Også fordi Aristoteles er relativt sent udviklet og endnu mangler rutine, hvorfor Bolette Rosenlund vurderer, at der er meget forbedring i den i fremtiden, og dermed også andre triumfer at fejre, hvis det skulle glippe i derbyet.

Under alle omstændigheder er det en kæmpe fjer i hatten for Bolette Rosenlund at have en hest med i årets største løb.