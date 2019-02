Fynsk champ er klar til en ny sæson

Fyens Væddeløbsbane, fredag kl. 15.30

1. løb: Capra (2), Mission Beach (6), Citation Star (3), outs.: Digestive (5).2. løb: Global Unreal (1), Greek F Boko (7), VIP Hall (5), outs.: Thunderstruck (2).



3. løb: Whitney T (3), Cult (1), Viktor Flirt (9), outs.: Magister (6).



4. løb: Date Night (2), Falkens Nicke (4), Master Of Disaster (6), outs.: DJ KK (5).



5. løb: Check It Out (5), C You Again (7), Betula Derm (4), outs.: Eurora (9).



6. løb: Nok'en Frækkert (8), Thai Navigator (7), O'Grady (5), outs.: Bali (4).



7. løb: Do It Mingus (1), T Bird Malou (8), Bellucci (3), outs.: Cotton Eye Joe (2).



8. løb: Speedy Muus (1), Angelina Butcher (3), Pine Touch (4), outs.: Thummelumsen Dryad (2).



9. løb: Pegasus Shadow (8), Prinsesse Foldager (5), New Hill (7), outs.: Perfect Goal (2).



V5-forslag, 162 kr.



1. fad.: 1, 7.



2. afd.: 1, 3, 6.



3. afd.: 2, 4, 5.



4. afd.: 5, 7, 9.



5. afd.: 4, 7, 8.