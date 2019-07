Fynsk bokser efter titelbrag i Sønderjylland: - Det åbner døre

Mikkel Nielsen tabte torsdag aften en sand bokseklassiker mod mexicaneren José Luis Rodriguez Guerrero, og kampen bliver i dagene efter hyldet for sin intensitet, og det kan skabe muligheder i fremtiden for den fynske bokser.

BOKSNING: Det var et boksebrag, der vil blive snakket om i noget tid, der udspillede sig i ringridder-teltet i Aabenraa torsdag aften, da Mikkel Nielsen bragede sammen med mexicanske José Luis Rodriguez Guerrero i en kamp om GBU-Intercontinental-titlen.

- Det var en fed kamp med en fantastisk kulisse. det var en rigtig publikumskamp. Jeg tror aldrig, jeg har hørt publikum skrige så højt til en kamp. Der var bølger i det telt til kampen, siger Mikkel Nielsen, der tabte kampen på point efter 10. runde.

Det var en forholdsvis lige kamp, der bølgede frem og tilbage i størstedelen af de 10 runder. Mexicanske Guerrero havde ellers fået sig et ry for at være en bokser, der har det med at gå lidt ned i kadence, når kampene når omkring midtvejs.

- Vi skulle bare holde noget pres på ham, så plejer han at knække omkring femte runde. Men det skete bare aldrig i går, forklarer Mikkel Nielsen med tilnavnet Pjatrøv.