Fynsk beachvolley-succes i Cambodia

Beachvolley: Fynboerne Mads Rosager og Jacob Stein Brinck vandt søndag bronze ved et World Tour-stævne i Kg Speu i Cambodia. Det er kun anden gang, et dansk beachvolley-par har vundet medalje ved en World Tour-turnering.

Mads Rosager og Jacob Stein Brinck har tilbragt de seneste 14 dage i Asien. Inden turneringen i Cambodia nåede de til kvartfinalen ved en turnering i Indien, hvor det danske hold måtte trække sig på grund af et maveonde hos Mads Rosager.

Efterfølgende rejste de videre til Cambodia, hvor de først slog et tjekkisk hold, men i gruppefinalen mod det topseedede russiske par Sivolap/Yarzutkin fik Mads Rosager det igen dårligt - formentlig ramt af et tilbagefald af maveonde og solstik, da kampen blev spillet midt i eftermiddagsvarmen, hvor temperaturen var over 37 grader med en meget høj luftfugtighed, fortæller træner Peter Lyø.

Mads Rosager blev hurtigt bragt tilbage til hotellet for at blive kølet ned og for at få en masse mad og drikke, så han kunne blive klar til lørdagens kampe.

Mads Rosager var klar igen lørdag morgen, og det blev til sejre i ottendedelsfinalen over japanske Murakami/Tsuchiya og i kvartfinalen over russiske Gorbenko/Ivanov efter en tæt match - 17-15 i tredje sæt.

I søndagens semifinale tabte danskerne igen til de topseedede russere Sivolap/Yarzutkin, men Rosager og Brinck vandt bronzekampen over østrigske Kindl/Kopschar 2-1 i sæt.

Udover 160 vigtige ranglistepoint til World Touren får det fynske par 500 amerikanske dollar (cirka 3320 króner) i præmie.