Fynsk Brøndby-træner med appel

FODBOLD: Den tidligere serietræner i Kirkeby, Brian Pehrson, arbejder nu som afdelingsleder i Brøndby for at alle vestegns-klubbens 11:11-hold i årgangene U14 til U17 og han har en appel til de sydfynske klubber, oplyser han til Sport Fyn.

- Jeg arbejder på, at Brøndbys ungdomshold vil kunne gøre brug af Sydfyn til for eksempel weekend-ophold, træningslejre og opvisningskampe, siger han, der sidste år var træner for Brøndbys U16-elitehold og var på weekendophold i sin gamle klub Kirkeby IF.

- Det var en stor succes. Derfor arbejdes der nu på, at vi ville kunne tilbyde sydfynske klubber at spille opvisningskampe eller for træningsophold, hvor den pågældende klubs ungdomsspillere deltager i den fælles træning med Brøndbys unge, oplyser Brian Pehrson, der tidligere også har været ungdomstræner i OB.

- Vi havde fælles træning i Kirkeby og social hygge, og det var Kirkeby, der gjorde, at vores ophold blev til en idé om at videreudvikle den succes, mener han.

Brian Pehrson var tidligere både serietræner i Kirkeby og ungdomstræner i Brøndby, men måtte vælge Brøndby på grund af helbredsproblemer. Brian Pehrson er oprindelig fra Tved og halv skotte med familie i Newcastle.