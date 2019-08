Fynboer skal i opsamlingsheat ved VM

Den danske otter hos kvinderne sluttede sidst i det indledende heat ved VM i Østrig og skal i opsamlingsheat for at komme i finalen.

Roning: Den nye konstellation i dansk kvinderoning, otteren med styrmand, med to fynske roere i båden, Anne H. Larsen fra Odense Roklub og den tidligere Odense-roer Marta Kempf, fik en svær VM-debut. På vandet i østrigske Linz sluttede den danske båd nummer seks og sidst i det indledende heat tirsdag. Dermed skal danskerne i opsamlingsheat for at komme videre til finalen.

I alt er 11 både til start i klassen. Kun vinderen af hver af de to indledende heat gik videre til finalen, der roes på søndag. Resten skal i opsamlingsheat torsdag for at finde de sidste fire finalepladser.

Det er første gang i 25 år, at Danmark har en otter hos kvinderne med til VM. De øvrige danskere i båden er Tanja Ehlers, Silja Davidsen, Astrid Steensberg, Nikoline Laidlaw, Louise Lund Hansen, Simone Sørensen og styrmanden Astrid Bruun Fejfer.