Fynbo vender hjem: Odense Bulldogs forstærker holdet

- Jeg glæder mig helt vildt til at spille foran Bulldogs-supporterne, som altid giver god opbakning på lægterne. Det er altid særligt at spille for sin moderklub. Specielt fordi jeg nu har været ude at se andre hockeykulturer, håber jeg at kunne bidrage til den fortsatte udvikling i det spændende projekt. For mig er det vigtigt, at vi spiller 100 procent hver aften, og at vi tror på sejren hver gang. I Bulldogs-truppen er rigtigt mange dygtige ishockeyspillere, som gør alt for at tage næste skridt. Og jeg vil gøre mit ved at bidrage med de ting jeg er god til, siger Lukas Lundvald.

- Jeg var ikke i tvivl, da min sæson tog en uventet drejning, opsøgte jeg muligheden for at spille hos Bulldogs. Jeg har altid haft en drøm om at komme tilbage og være tættere på min familie og venner, siger Lukas Lundvald.

Kontrakt på tre måneder

Egentlig var Bulldogs færdig med at hente nye spillere. Men med muligheden for at hente Lukas Lundvald blev der tænkt kreativt.

- Sent i forberedelserne op til sæsonen opstod muligheden for at tilknytte Lukas Lundvald til Odense Bulldogs, siger sportschef Henrik Benjaminsen og fortsætter:

- Odense Bulldogs havde på det tidspunkt indgået spillerkontrakter i henhold til vores budgetter, hvorfor aftalen med Lukas i første omgang blot er på tre måneder. Spiller og fungerer alt i den periode, som begge parter håber, så må vi arbejde på at finde en løsning, så Lukas kan fastholdes på vores hold, siger Henrik Benjaminsen.

Cheftræner Pelle Svensson er også glad for sin nye angriber.

- Det var for mig som cheftræner en let beslutning at tage Lukas Lundvald ind på vores hold, da muligheden opstod. Lukas er jo en Odense-dreng, som tydeligt gav udtryk for, at han gerne ville hjem til Odense og spille for Bulldogs. Vi ved, at Lukas har kvalitet til at præstere og score point på Metalliganiveau. Med sin lidt irrationelle spillestil og gode skøjteløb så får han fine muligheder for at hjælpe vores hold. Lukas er en spiller, som bryde mønstre i en kamp. Trods hans blot 24 år så har han erfaring både fra Metalliga og senest international erfaring fra EIHL (den britiske liga), siger Pelle Svensson.

I sidste sæson scorede Lukas Lundvald 43 point (19 mål og 24 assister) i 56 kampe for Dundee Stars i den britiske liga.

Den hjemvendte angriber bliver præsenteret for fans og andre interesserede ved Bulldogs' spillerpræsentation torsdag klokken 16.30 på Grand Hotel i Odense.

Den nye ishockeysæson begynder fredag 6. september, hvor Bulldogs på udebane møder Rødovre. Første hjemmekamp i Odense i Vinmedkant Arena er tirsdag 10. september mod Sønderjyske.