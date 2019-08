Fynbo vender hjem: Fra Wolverhampton til Dalum

20-årige Alexander Molberg, der senest har spillet for Wolverhamptons reservehold i England, er klar til at spille for Dalum IF og er med i truppen til lørdagens 2. divisionskamp hjemme mod FC Sydvest.

Fodbold: Dalum IF har fået en markant ny spiller forud for lørdagens hjemmekamp i 2. division mod FC Sydvest. Det er den 20-årige forsvarsspiller Alexander Molberg, der det seneste år har været på kontrakt i Hobro, hvor han dog aldrig har fået spilletid. I stedet har han været udlejet til Wolverhampton, hvor det er blevet til kampe for den engelske Premier League-klubs reservehold.

Alexander Molberg, der har spillet ni U-landskampe, skiftede fra OB til Hobro for et år siden og havde kontrakt for endnu en sæson med Hobro, men parterne er blevet enige om at ophæve kontrakten. Alexander Molberg er nu tilbage til Fyn, hvor han skal færdiggøre sin uddannelse på Tietgen Handelsgymnasium og spille fodbold for Dalum IF. Tidligere har Alexander Molberg også spillet for Cagliari i Italien, og nu gælder det den danske 2. division, hvor han har lavet en aftale med Dalum for efterårssæsonen.

- Jeg har en forventning om, at jeg skal have mere spilletid i kampene, end hvad jeg har fået det sidste halve års tid. Jeg vil gerne vise, hvad jeg kan, og det håber jeg naturligvis, at jeg får lov til. Jeg skal hvert fald gøre mit og alt, hvad jeg kan for, at jeg opnår, den forventning går i opfyldelse, siger Alexander Molberg.