BOKSNING: Fynske Mikkel Nielsen med tilnavnet "Pjatrøv" skal i ringen ved Sauerland-stævnet i Struer den 19. januar.

Mikkel Nielsen har bokset seks professionelle kampe og vundet dem alle - tre af dem på knock out.

Hans bulgarske modstander Angel Emilov ligner ikke umiddelbart en mand, der kan bremse fynboens sejrsmarch. Emilov er dog dybt erfaren med 33 kampe, men han har blot vundet de ni - og tabt 24. Kampen i superweltervægt går over seks omgange ved stævnet, hvor Dina Thorslund forsvarer sin WBO-titel med tyske Alesia Graf.

Mikkel Nielsen skulle have været i ringen i Aarhus i november, men stævnet blev aflyst, fordi Dennis Ceylan blev syg.

- Det plejer som regel at være en kæmpe folkefest at bokse i Struer Arena - både før, under og efter kamp, siger Mikkel Nielsen. - Jeg plejer at få den der hjemmebanefølelse, når jeg ankommer. Dét er fedt! Jeg glæder mig til at underholde folk i Struer, tilføjer Mikkel Nielsen i en pressemeddelelse.