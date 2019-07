Fynbo assistent for Solbakken

Stefan Madsen løftet op på højeste niveau i F.C. København som en af de to assistenter for Ståle Solbakken.

Fodbold: Når OB på søndag tager imod F.C. København i første kamp i den nye sæson i Superligaen, bliver det med en fynbo som en af de to assistenttrænere for gæsternes chef, Ståle Solbakken.

Stefan Madsen, der stammer fra Nyborg, blev således tirsdag fastansat som ny assistenttræner i F.C. København sammen med Bård Wiggen.

U19-assistenttræner Stefan Madsen tog med kort varsel med på superligatruppens træningslejr til Østrig, efter Jacob Neestrup valgte at prøve kræfter med cheftrænerjobbet i Viborg FF.

- Vi komplementerer hermed trænerteamet for de kommende år med den unge og lovende Stefan Madsen, siger Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside, og han tilføjer:

- Vi har fået rigtig mange henvendelser fra personer med trænererfaring fra Superligaen og fra mange, der har gjort et rigtig godt job i dansk fodbold. Men vi har valgt at rekruttere internt, for vi har mange talenter, og det er også en del af FCK's politik at uddanne trænere.

28-årige Stefan Madsen har gennem flere år været i KB og F.C. Københavns talentafdeling og arbejdet med alle holdene lige fra U12 til U19.

Selv siger Stefan Madsen:

- Det er gået rigtig stærkt, og det er stadig en smule uvirkeligt for mig, men jeg var fast besluttet på at prøve mig af på den her hylde, da Ståle gav mig muligheden. Jeg er både stolt og glad over muligheden for at komme op og være med omkring superligatruppen og prøve at bidrage til forhåbentlig endnu et dansk mesterskab og europæisk gruppespil - selvfølgelig allerhelst i Champions League.

Stefans Madsens teoretiske baggrund er en bachelor i idræt og en kandidat i human fysiologi på Københavns Universitet, ligesom han i foråret afsluttede DBU's A-træneruddannelse.