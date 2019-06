Fyens Væddløbsbane: Fuldblod på amerikansk

Med blot fem løb på programmet er årets anden galopdag på Fyens Væddeløbsbane til at overse. Men for at sætte lidt ekstra kolorit på løbsdagen, der alt efter temperament foregår sent lørdag eftermiddag eller tidligt lørdag aften, har banen valgt at garnere de fem fuldblodsløb med et amerikansk tema.

1. løb: Sunday Pearl (1), Lemon (4), Queen Of Dream (8), outs.: Vera Volkova (2).2. løb: French Warrior (4), Brocco (8), Snatty Dancer (2), outs.: Manchego (8). 3. løb: Amelia Jay (10), Frankthetank (2), Bright Cross (7), outs.: Go Win Casino (1). 4. løb: Minuty Prestige (5), Elodie (6), Voguela (11), outs.: Doc Martin (7). 5. løb: Queen Lilly (2), Princeton (1), In The Mood (5), outs.: E Fourteen (8). V5-forslag, 144 kr. 1. afd.: 1, 2, 4. 2. afd.: 3, 4, 8. 3. afd.: 2, 10. 4. afd.: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. 5. afd.: 2.

Klassiske løb

Blandt de fem løb er der tre, som har historisk klang og godt kan kaldes for fynske klassikere: Lensbaron Berners ærespræmie, H.C. Andersen Løbet og Karl K. Pedersens mindeløb. De to sidstnævnte er de højst doterede - begge med en præmiesum på 50.000 kr. med halvdelen til vinderen.

H.C. Andersen Løbet er andet løb på programmet og dermed også anden afdeling af V5. Her skal det bemærkes, at Danmarks gennem flere år suverænt mest vindende galoptræner, Bent Olsen, blot sender en enkelt hest til den fynske løbsdag, og det er French Warrior netop i det løb. Bent Olsens hest med Marcos Robaldo i sadlen er vant til hårdere konkurrence end den aktuelle og bliver givetvis favorit. Sejrsvante Brocco og rutinerede Manchego, der har fine meritter på Fyn, kan blive et par kompetente konkurrenter.

Karl K. Pedersens Mindeløb afslutter aftenen og V5, og her har den tidligere fynske træner Marc Stott et rigtig godt kort i Queen Lilly. Den fire-årige hoppe har så gode meritter, at den bør være konkurrenterne overlegen og et godt bud på en blank i V5-spillet.