Fyens Væddeløbsbane: VM-deltager på fynsk visit

Fyens Væddeløbsbane, søndag kl. 12.30

1. løb: Extreme (10), Come On Party (3), Belissa Gry (9), outs.: Denimcowboy (7).



2. løb: Come On Hugo (4), Balotelli (5), Wonderboy (2), outs.: Machiavelli (8).



3. løb: Fresh Fiona ME (3), A Leth Life (2), Thunderstruck (1), outs.: Torden (6).



4. løb: Tripolini VP (1), Once For All Face (3), Stand And Deliver (4), outs.: Tsar De Houelle (6).



5. løb: No Soup For You (6), DJ O'Kay (7), Check It Out (8), outs.: Califonia Bond (1).



6. løb: Envy Secret (1), Escape AP (5), Ide Beemd (7), outs.: Alexander Sensei (8).



7. løb: Erik Clausen (4), Livi Ohio HM (7), Eldorado (3), outs.: Extra T Aage (6).



8. løb: Capra (1), Diablo Toft (5), Blue Jeans PD (2), outs.: Dom Pedro (6).



9. løb: Vautor De Guez (11), Nero Toft (6), Dust All Over (10), outs.: Sussie Hastrup (8).



10. løb: Try Lomomba (2), New Hill (5), Unbelievable S (8), outs.: Rex Kørup (4).



V4-forslag (1.-4. løb), 96 kr.



1. afd.: 10.



2. afd.: 3, 4, 5, 8.



3. afd.: 1, 2, 3, 6.



4. afd.: 1, 3, 6.



V5-forslag (5.-9. løb), 108 kr.



1. afd.: 1, 6, 7.



2. afd.: 1.



3. afd.: 4.



4. afd.: 1, 2, 5, 6.



5. afd.: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14.