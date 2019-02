Fyens Væddeløbsbane: René Kjær kan få en fin eftermiddag

De første forårsdage har vi haft nogle stykker af allerede, men nu følger kalenderen også med og skifter fredag til marts, som er den første officielle forårsmåned.

I de sidste par timer op mod solnedgang på den første officielle forårsdag byder Fyens Væddeløbsbane på et hurtigt afviklet program bestående af otte travløb. Der er et amatørløb og to formløb, som de professionelle travtrænere ikke må deltage i, så de har i alt fem løb at gøre godt med. Fælles for de fem løb er, at sidste års oftest sejrende kusk på den fynske bane, René Kjær har en vis sejrschance i dem alle fem.

Hører man til dem, der går efter de store penge i V5-spillet, vil det derfor være en god idé at få Kjærs køreture krydset af på kuponerne. Den ene af dem springer endda i øjnene som eftermiddagens formentlig største favorit.