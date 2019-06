Fyens Væddeløbsbane: Masser af show og et lynhurtigt talent

På en lørdag, hvor det sportslige nærmest spillede en birolle på Fyens Væddeløbsbane, var der en enkelt lysende præstation på travbanen.

Det var den årligt tilbagevendende familiedag, som spillede hovedrollen. Mere end 3000 mennesker - i høj grad børnefamilier - havde fundet vej til banen i Sanderum, hvor der var masser af gøgl og gejl og underholdning. Det var nok langt fra alle de fremmødte, der havde forstand på travløb, men de, der havde, måtte lige synke en ekstra gang, da de hørte vindertiden i eftermiddagens femte løb.

Vindertiden, der blev meldt op, lød på 1.13,7. Vinderen hed Emoji, og dens tid gjorde den til den hurtigste tre-åring nogensinde i Fyens Væddeløbsbane. Det var blot Emojis fjerde start i karrieren, hvoraf de tre er endt med sejr.

Den tre-årige hingst trænes af lokale Frantz Praëm og ejes af dennes hustru, Annette Praëm, som også har opdrættet Emoji. Sejren kommer på et tidspunkt, hvor Frantz Praëm netop har meldt ud, at han af nogle private årsager vil rykke teltpælene op og fortsætte trav-karrieren i Norge. Uanset hvor, fremtiden ligger for Frantz og Annette Praëm, så har de et talent ud over det sædvanlige i deres varetægt.

Kenneth Nielsen var hyret som kusk bag Emoji, og han fortalte efter løbet, at der var masser af kræfter i behold i den tre-årige hingst, som tilsyneladende kunne have løbet endnu stærkere.