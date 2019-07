Fyens Væddeløbsbane: Juul, Jørgensen og importerne

Konstellationen Juul og Jørgensen alias Skive-træner Morten Juul og Danmarks oftest sejrende travtræner Birger Jørgensen er en af dem, der ofte fejrer triumfer på danske travbaner.

På Fyens Væddeløbsbane blev det fredag eftermiddag til to sejre til Juul og Jørgensen. Begge med heste, der er ejet og importeret til Danmark af Team World Wide Trot. Et pseudonym som dækker over Frank Kjelde, der har stor succes med at finde gode heste i primært Holland.

Mest ventet af de to sejre var den til hollandsk-fødte Guy Pomponne, der helt uden sværdslag førte fra start til mål i den afsluttende V4-afdeling.

Lidt mindre ventet var det, at tyskfødte Highyield Draviet også kunne bringe en sejr til Team World Wide Trot, Juul og Jørgensen. Her gav opskriften på sejr nærmest sig selv, i og med ekvipagen havde startspor i anden række. Der blev kørt pænt hurtigt foran, og så kunne Birger Jørgensen vente til opløbet med at spille Highyield Draviet ud, hvilket resulterede i en yderst sikker sejr.