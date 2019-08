Fyens Væddeløbsbane: Jeppe Juel var en god substitut

Aalborg-træner fik et par køreture på afbud, som han forvaltede perfekt fredag på Fyens Væddeløbsbane.

Inden det store mindeløb havde Jeppe Juel triumferet med endnu en hest fra Steen Juuls stald. Det var dagens store V5-favorit, Chablis, der gjorde sin pligt uden at være prangende. Men sejren var nu ganske sikker efter et perfekt løb i andet par udvendigt.

- Det var faktisk først fra opløbssvinget af, at jeg for alvor satte fart på, fortalte Jeppe Juel efter løbet.

Men tempoet var meget behersket undervejs, så selv om Jeppe Juel faktisk havde fået køreordre om lige præcis at undgå at havne i det, man kalder dødens position, så var der så mange kræfter i behold, at Champions Peak kunne vinde ganske sikkert.

I dagens hovedløb, Richard Møller Nielsens Mindeløb, var det Champions Peak, som Jeppe Juel kørte for sin næsten efternavnebror. De fleste havde nok afskrevet Champions Peak, da den havnede udvendigt på den førende Akermann, mens favoritten Listas Manboy sad klinet i ryg.

Aalborg-træneren Jeppe Juel var i en efterhånden fjern fortid ansat i stalden hos Danmarks mest succesfulde travtræner, Steen Juul. Måske var det derfor, Jeppe Juel fredag på Fyens Væddeløbsbane fik chance som substitut for en sygdomsramt Steen Juul, der havde flere på papiret gode heste til start.

Østrigsk og tysk

I V5 var der en enkelt overraskelse undervejs, nemlig hjemmebanetræneren Søren Johansson med Call Me Quick PD, der er lidt af en vind-eller-forsvind-hest. På det sidste har det mest været forsvind, og Johansson fortalte da også, at han ikke helt stoler på hesten. Men denne fredag var den troværdigheden selv og tog sikkert pynten af løbets to favoritter, Cassius Crown og Cherry Bee.

V5 var blevet indledt med en favoritsejr til en ganske overlegen Dynamic Dancer med Birger Jørgensen i sulkyen. Og så var dagens ellers præget af europæiske kvinder. De to løb ud af fire om EM for kvindelige travkuske, der blev afviklet på Fyens Væddeløbsbane, gav sejre til det tyske sprogrum.

Først i form af en jublende lykkelig østriger, Nadja Reisenbauer, der med favoritten Bringmeupfront akkurat nedspurtede den førende storoutsider Waffel i opløbet. Siden var det tyske Marlene Matzky som var cool bag Ravenna, der lod blandt andet den store favorit, White Russian åbne alt for hårdt blot for at vende triumferende tilbage i opløbet.

I løbet, som tyske Matzky vandt, var østrigske Reisenbauer tredje med Ovidio Saf, så hun har foreløbig taget en solid føring, inden EM afgøres lørdag i Billund.