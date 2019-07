Fyens Væddeløbsbane: Færgemanden skal tilbage på sporet

Fyens Væddeløbsbane, fredag kl. 15.30

1. løb: Echo Hill (3), Elvis Toft (4), Euro Girl Gardenia (6), outs.: Enjoy The Coktail (2).2. løb: No Soup For You (7), Giorgio Boko (6), Cherie Sølvtop (2), outs.: Diva Ice (4).



3. løb: Bella Højgård (4), Champions Peak (7), Quality Fighter (2), outs.: Armani S (5).



4. løb: C You Again (4), Orval (2), Amerian (6), outs.: Carlson (5).



5. løb: Cash Flow (5), Created Face (6), Bimse Cloc (3), outs.: Attila (1).



6. løb: Dontpaytheferryman (7), Diamant Østervang (6), DJ O'kay (3), outs.: Adrian's Fight (1).



7. løb: Dream Girl (1), Doyouwishdiamond (4), Daniella Gardenia (2), outs.: Daisy HJ (3).



8. løb: Volleyball (6), Concorde Flamingo (2), Haha Ha (1), outs.: T Bird Malou (5).



9. løb: Vautor De Guez (8), Lille Du (2), Sunny Boy Lavec (13), outs.: Cult Egedal (15).



V5-forslag, 120 kr.



1. afd.: 1, 2, 3, 4, 6, 7.



2. afd.: 2, 4, 5, 7.



3. afd.: 4.



4. afd.: 5.



5. afd.: 1, 3, 4, 6, 7.



V4-forslag, 100 kr.



1. afd.: 4



2. afd.: 5



3. afd.: 1, 3, 4, 6, 7.



4. afd.: 1, 2, 3, 4, 6