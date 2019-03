Fem gange Jørgensen

Sejren til Beatriz var kulminationen på V4-spillet, der bød på mange overraskelser og gav en gevinst på 117.635 kr. Recepten på gevinst var ellers enkel nok: Birger Jørgensen vandt de tre første afdelinger.

Ingen af de tre sejre til Jørgensen var helt ventede, men trods alt ikke så overraskende som førstepladsen til Beatriz.

Han førte fra start til mål med Caviar's La Marc, og så fulgte løbet for næsthurtigste klasse, hvor Flemming Jensens Come On Hugo var den store favorit. Her kørte favoritterne alt for stærkt den første kilometer, mens Jørgensen sad og lunede sig i bagfeltet med sæsondebutterende Machiavelli.

- Den er blevet mere fornuftigt efter at være blevet kastreret, sagde Birger Jørgensen efter løbet om den Kent Friborg-trænede hest, der tidligere har tjent gode penge i Sverige.

Sidste ben i Jørgensens ægte hattrick var hjemmebanehesten Torden, som i sæsondebuten vandt sikkert efter en god afslutning.

Da V4 var ovre, og V5 satte ind, var Birger Jørgensen igen dominerende, da han vandt både anden og tredje afdeling, og dermed nåede han op på fem sejre i alt.

Forinden havde der været en fin hjemmebanesejr til Ole Benders Check It Out, efter at No Soup For You blev disket fra vinderpladsen for en grov trængning mod medfavoritten California Bond. V5's fjerde afdeling gav også hjemmesejr, da John Køhler førte fra start til mål med Capra. Og så sluttede V5 med et formløb, hvor den tyske gæst Dust All Over overraskede spillerne, hvormed gevinsten nåede op på godt 22.000 kr.