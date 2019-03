Fyens Væddeløbsbane: Den store favorit var syg

Der var lagt op til, at den fynsk baserede travtræner, René Kjær, skulle have en sejrsbuket ud af køreturen med Charlie Game i første afdeling af V5 ved fredagens løb på Fyens Væddeløbsbane. En sejrsbuket fik René Kjær, men det var ikke med Charlie Game.

Kjær vandt i stedet sidste V5-afdeling efter en hastig afslutning med Victor Rush, der trænes af Kaj Jensen. Efter den sejr blev René Kjær spurgt, hvad der var sket i løbet med Charlie Game, som havde slået bremserne i i opløbet og var blevet passeret af storoutsideren Aero H.

- Det viste sig, at den havde en alvorlig infektion i bronkierne. Ellers havde den vundet let. Det var synd for hesten, at den skulle have den oplevelse. Og selvfølgelig også synd for spillerne, sagde René Kjær.

Charlie Game svigtede altså, og aldeles upåagtede Aero H vandt i stedet efter mesterlig kørsel af Skive-træneren Bent Svendsen, og det var hovedårsagen til, at gevinsten i V5 løb op i godt 70.000 kr.