Fyens Væddeløbsbane: Den gamle derbyvinder slog til

Nok'en Frækkert var favorit, men den løb sig træt fra positionen udvendig på den førende Bali. Lige bagved sat Knud Mønster bag Repay Merci og afventede slagets gang. I opløbet var det spil til et mål for Repay Merci, der ellers ikke havde vundet et travløb siden oktober 2016.

Seks et halvt år efter er Repay Merci fortfarende i vigør på travbanerne, hvor den har tjent næsten fire mio. kr. i karrieren. Der har været langt mellem topresultaterne på det seneste for den nu 11-årige hingst, men på den regnfulde fredag var den tilbage på toppen i Åbningsløbet 2019 med 10.000 kr. i førstepræmie - som sædvanlig med Knud Mønster i sulkyen.

Double til Praëm

Den lokale træner Frantz Praëm har et par lovende fire-åringer i stalden ved navn Date Night og Do It Mingus. Sidstnævnte sejrede i 7. løb og var måske lidt heldig med, at Ole Benders Belucci galopperede i opløbet.

Førstnævnte var til start i V5's anden afdeling og var bare helt overlegen, så alt i alt tegner det til en fin sæson for Praëms to fire-åringer. Begge havde Birger Jørgensen i sulkyen, og dermed blev Danmarks oftest sejrende travkusk gennem tiderne den eneste mand, der vandt mere end ét løb på den regnfulde fredag.

Sidste års champ på Fyens Væddeløbsbane, René Kjær fik en enkelt pind på årets første løbsdag. Han var med Thunderstruck ude i en heftig duel om spidsen med Birger Jørgensen bag Global Unreal. Da den duel først var afgjort blev det til en sikker sejr til Thunderstruck, der på de ældre dage har udviklet sig til en sublim sprinter.

Kjær træner også Viktor Flirt, der aldrig har været helt vild med at komme først over stregen, men i et amatørløb fik rutinerede Iver Jessen den stabile vallak forbi den førende Cult i opløbet. I V5 var der også en yderst klar sejr til C You Again med skibonitten Morten Friis i sulkyen. Spidsen blev overtaget i første sving, og så var det løb kørt.